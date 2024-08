Porlezza sala slot gestita da persone non autorizzate e locali in ristrutturazione | la Questura sospende l’attività

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 agosto 2024), 7 agosto 2024 – Ladi Como nel pomeriggio di ieri, ha proceduto alla sospensione dell'attività dellaVillage a, per cinque giorni. L'intervento nasce da una segnalazione dell'Agenzia dei Monopoli di Como che evidenziava criticità strutturali nel locale. Il personale della Divisione Polizia Amministrativa ha scoperto che l'attività di gioco erada una persona non autorizzata, non indicata nella licenza e mai segnalata alla. Durante il sopralluogo è emerso che ierano in fase die, nonostante la normativa vigente preveda il divieto di fumo se non in stanze appositamente dedicate, alcuni clienti sono stati trovati a fumare liberamente all'interno del locale. Inoltre il documento di valutazione del rischio dell'attività è risultato assente.