Morte Alex Marangon cancellato il gruppo Telegram del raduno sciamanico

(Di mercoledì 7 agosto 2024)ildel. I genitori: “Basta omertà” «Vogliamo la verità sulladi. Non crediamo all’incidente. Questa omertà deve finire. Chi sa, parli», è questo l’appello dei genitori di, il giovane barman morto nel corso di un. I genitori del giovane sono convinti che qualcuno abbia fatto del male ade che ora tra i partecipanti ci sia il timore di raccontare la verità. Ecco perché, ha spiegato il padre «è importante tenere vivo il ricordo dianche attraverso una serie di iniziative che stanno organizzando chi gli voleva bene e che non crede alla tesi di unacausata da un incidente». «Troppe cose non tornano – spiega il padre -, l’impressione è che ci sia omertà tra chi ha partecipato quella sera all’incontro a Vidor.