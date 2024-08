LIVE Tuffi Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Pellacani e Bertocchi in piena corsa per la semifinale

Leggi tutta la notizia su oasport

16.38: La cinese Chang Yani ha chiuso un'eliminatoria decisamente sottotono (308.75). Doppio e mezzo avanti con un avvitamento per l'asiatica da 63 punti. 16.36: Una favola Maddison Keeney chiude con 81.60 punti con il doppio e mezzo con due avvitamenti. Sono 337.35 punti per l'australiana che è nettamente al comando. 16.33: Dopo quattro rotazioni in testa c'è Chen Yiwen con 284.40. Seconde a pari merito l'australiana Maddison Keeney e la messicana Aranza Vazquez Montano (255.75). Nona Chiara(234.70) e undicesima Elena(234.30). 16.30: La cinese Chen Yiwen si porta al comando con 284.40 punti. 74.40 con il triplo e mezzo avanti carpiato. 16.28: Ci sono 58.50 punti per. La lombarda si porta a 234.30 pochissimo dietro a Chiara. 16.24: A breve Elena