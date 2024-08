La solitudine di Albaredo l’incidente della zip-line ha cancellato il turismo | Siamo tornati indietro di 15 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 agosto 2024)per San Marco (Sondrio) – Nella Valle del Bitto un’estate così non si vedeva dai tempi del Covid, quando ilfuper decreto. In via San Marco, dove un anno fa non si trovava un parcheggio neppure a pagarlo oro, si può giocare a pallone talmente è vuota, le uniche voci a risuonare sono quelle dei ragazzi di un oratorio, in vacanza in paese. “Meno male che ci sono almeno loro – commenta un commerciante – altrimenti qui sarebbe il deserto”. La spiegazione è in fondo alla piazza, nel luogo che ospita la sedeFly Emotion, la società che ha creato la zip-– il cavo di acciaio lungo un chilometro e mezzo – che collegacon Bema, sull’altra costamontagna.