Giovanni Toti | rientro a Roma e unità nel centrodestra

(Di mercoledì 7 agosto 2024), ex governatore della Liguria e attuale presidente del Consiglio nazionale di "Noi moderati", è tornato aper la prima volta dopo aver scontato gli arresti domiciliari in Liguria per un'inchiesta a suo carico. Accusato di corruzione e finanziamento illecito,è stato rinviato a giudizio. In un incontro a Montecitorio con Maurizio Lupi, leader di "Noi moderati",ha dichiarato di non sentirsi abbandonato da parte del: "Non ho la sindrome dell'abbandono e sto benissimo anche da solo. Poi c'è chi ha una sensazione più spiccata e l'ha fatta sentire e chi magari mastica meno questi temi".ha proseguito la sua trasfertana incontrando vari esponenti del, inclusi rappresentanti della Lega e di Forza Italia.