Emodialisi al San Donato un servizio sempre più vicino agli utenti

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Arezzo, 7 agosto 2024 –al San, unpiùSono circa 16.000 all’anno e 62 giornalieri i trattamenti effettuati all’ospedale di Arezzo 31 posti letto che consentono di effettuare 62 trattamenti giornalieri che si traducono in circa 16.000 trattamenti annui. Sono i numeri del Centro didel Sandi Arezzo, che prende in caricoincronicapiù anziani e con comorbilità. Il trattamento emodialitico ha una durata, in media, di 4 ore e deve essere ripetuto tre volte la settimana per tutta la vita o fino al verificarsi di un trapianto.