Daria Perrotta chi è la prima donna designata alla Ragioneria generale dello Stato

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Con la nomina sancita dal Consiglio dei ministri,entra nella storia d’Italia come laRagioniera. Un nome su cui si è speso con decisione il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, solitamente molto prudente nelle dichiarazioni, affermando, al termine del CdM, che “è brava, lo dicono tutti e ho pensato di indicarla”. Del resto “ha lavorato anche per governi non di centrodestra”. Insomma, un nome super partes che, per il titolare del MEF, saprà accontentare tutti. Difficile dargli torto perchéè più che qualificata, potendo contare su due lauree, una in Scienze Politiche e una in Giurisprudenza, a cui si aggiunge pure un master in Econometria applicata. Nel suo curriculum spicca la lunga esperienza come documentarista in Commissione Bilancio, da ottobre 2000 a giugno 2020.