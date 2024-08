Camerota best practice sanità | trasporto gratis per i dializzati

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Il comune diè diventato il primo comune del sud Italia ad organizzare ilgratuito per i pazientiin vacanza. Questo servizio è stato fortemente voluto dall'amministrazione guidata dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta. "Aiutare le persone bisognose di assistenza e garantire loro di poter raggiungere le strutture per ricevere le cure necessarie è finalmente possibile – ha detto il sindaco diScarpitta. Siamo orgogliosi di essere il primo comune nel sud Italia a offrire un servizio così importante per i pazienti. La nostra amministrazione è sempre attenta alle esigenze dei cittadini e dei turisti che scelgonocome meta delle loro vacanze. Questo è solo uno dei tanti passi che stiamo facendo per migliorare i servizi sanitari nel nostro territorio".