Arrampicata sportiva Aleksandra Miroslaw non tradisce e trionfa nella speed | due polacche sul podio

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Assegnate le prime medaglie nell’alle Olimpiadi di Parigi 2024. Medaglie che riguardavano laal femminile che vedevano una grande favorita, ossia la primatista mondiale e detentrice del record del mondo. La polacca nelle qualifiche aveva fatto segnare 6?06 e non ha avuto problemi oggi dai quarti di finale fino alla finale. La ragazza originaria di Lublino ha cominciato superando ai quarti di finale la spagnola Romero Perez con un ottimo 6.35, poi ha battuto in un palpitante e suggestivo derby polacco in semifinaleKalucka con il crono di 6.19, per chiudere infine con il 6.10 in finale riuscendo a sconfiggere per soli otto centesimi la cinese Deng.