Uccisa a colpi di pistola nella sua auto fermato il marito

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 6 agosto 2024) AGI - La procura di Tivoli ha emesso un decreto di fermo con l'accusa di omicidio aggravato dalla premeditazione nei confronti di Domenico Ossoli, 73 anni, accusato di aver ucciso con un colpo disua moglie, la 72enne Annarita Morelli, questa mattina in via Palombarese 222, a Fonte Nuova,Capitale. "Ho ucciso mia moglie", aveva confessato il sospetto entrando in una tabaccheria subito dopo l'omicidio. La donna è stata trovata cadavere all'interno della sua. Inutili i soccorsi del 118 che hanno constatato la morte dell'anziana. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Mentana e i colleghi della compagnia di Monterotondo che hannoilprima di portato in caserma, dove ha di nuovo ammesso le sue responsabilità: "Sono stato io".