Superbike una conferma importante fino al 2027

(Di martedì 6 agosto 2024) Unaestremamenteall’interno del campionato dedicato alle moto derivate. Una pista storica, famosa e davvero affasciante ha esteso il suo accordo, infatti, con l’universo dellaapponendo la firma su un rinnovo contrattuale che legherà le due realtàal. Un triennale che manterrà, quindi, il circuito di Aragon all’interno dei Mondiali che verranno. Per la felicità di tutte le parti chiamate in causa., Aragonal: “Lieti di garantirci un futuro in SBK” (Credit foto – WorldSBK.com pagina Facebook)“Siamo lieti di garantire il futuro del WorldSBK al MotorLand Aragon. Il suo spettacolare layout lo rende uno dei preferiti dagli appassionati di moto, producendo gare emozionanti e presentando una sfida significativa per tutti i concorrenti – queste le dichiarazioni di Gregorio Lavilla, direttore esecutivo del WorldSBK –.