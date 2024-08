Suicidi in divisa | una strage silenziosa

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 6 agosto 2024) Dall’ultima settimana di luglio ai primi giorni di agosto, cinque appartenenti alle forze dell'ordine si sono tolti la vita. Unache ha visto dall'inizio del 2024, ben 39tra poliziotti, carabinieri, finanzieri e altri operatori in.Cinquein dieci giorniIl 24 luglio, a Formia, un maresciallo della Guardia di Finanza di 51 anni si è tolto la vita con la pistola di ordinanza. Pochi giorni dopo, il 1° agosto, un carabiniere in congedo di 67 anni si è suicidato in provincia di Rieti. Il 2 agosto, a Palermo, un agente della Polizia Penitenziaria si è sparato mentre era in servizio sul muro di cinta della Casa Circondariale Ucciardone. Il giorno successivo, il 3 agosto, un giovane carabiniere di 22 anni si è sparato a casa di un parente a Viareggio, e si trova ancora oggi in condizioni gravissime.