La linea sottile tra politicamente corretto e rivoluzione femminile in casa TNA

(Di martedì 6 agosto 2024) La scorsa settimana vi ho parlato di come se la passa al momento la divisioneTag Team della TNA, articolo dal quale è giunto un commento molto interessante da parte dell’utente 55ol che riporto interamente qui sotto. “Il grande problema riguardo questo argomento è che non si è chiarissimi e non si dicono le cose come stanno perché la gente “si offendeh”.Io, visto la mia irrilevanza, posso fregarmene e la verità la dico: per tutte le promotion americane non c’è né la qualità né soprattutto il numero per avere una division tag teamanche solo decente. Sono titoli dati come contentino che ovviamente non suscitano nessun interesse a parte quello di vedere la beniamina di turno titolata, quindi mero fanservice.