In Valtellina è iniziata la transumanza estiva

(Di martedì 6 agosto 2024) Persi intende la migrazione stagionale dei capi di bestiame dai pascoli di pianura a quelli delle regioni montuose e viceversa. È una tradizione antica e impegnativa, estremamente scenografica, che si rinnova ogni anno in varie regioni d’Italia, compiuta per condurre bovini e ovini soprattutto in territori in cui possano pascolare in spazi ampi e rigogliosi, e di conseguenza produrre un latte ricco di sapori e caratteristiche aromatiche, essenziali per la caseificazione. Oggi questa tradizione perdura anche in, dove a inizio giugno è stata inaugurata la stagionesotto gli ottimi auspici delle piogge fittissime, che si spera possano garantire pascoli floridi almeno fino al 30 settembre, quando si concluderà ufficialmente il periodo di migrazione.