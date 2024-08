Come vive oggi e com’è diventato Alberto Tomba completamente sparito | che fine ha fatto il re dello sci

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

Di martedì 6 agosto 2024), un mito, una leggendasci. Nella sua straordinaria carriera sulle piste l'atleta classe 1966 ha vinto tutto, portando a casa tre ori e due argenti olimpici, due ori e due bronzi ai Mondiali, una Coppa del Mondo di Sci e otto Coppe del Mondo di specialità, 4 in slalom gigante e 4 in slalom speciale. Successi che gli sono valsi l'ingresso di diritto nella Hall of FameSci, onorificenza che gli è stata conferita nel 2015. Noto"la Bomba", soprannome che gli venne dato all'apice della sua carriera per il suo modo di sciare,è stato al centro delle scene sportive ma anche del gossip, con indiscrezioni continue che lo catapultavano sulle prime pagine dei rotocalchi rosa e delle copertine delle riviste. Indimenticabile la sua relazione con Martina Colombari.