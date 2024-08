Ciclabile approvato il progetto esecutivo | Recuperiamo la vecchia carraia dei cavatori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) La giunta comunale di Rubiera haildella pistalungo il Secchia che, dal confine con il comune di Rubiera, arriverà fino al Tresinaro. Lì sarà realizzato, con un altroe con un finanziamento a carico dei Comuni, della Regione e del Parco del Secchia, un ponte di attraversamento e poi il percorso continuerà fino alla casse d’espansione e alla corte Ospitale di Rubiera. "Il– sottolinea il sindaco di Rubiera, Emanuele Cavallaro – mira a sistemare alcuni percorsi già esistenti rendendoli effettivamente transitabili in bicicletta, recuperando in particolare la‘dei’. Il costo dellalungo il Secchia per quanto riguarda il trattorecentemente è di circa 80mila euro: all’80 per cento finanziato grazie a fondi della Regione Emilia-Romagna". I lavori si concluderanno entro quest’anno.