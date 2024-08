Carrarese Si torna a lavorare allo stadio dei Marmi Calabro prepara lo storico match con il Cagliari

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024)deilaha ripreso aalacremente mettendo nel mirino la partita di assoluto prestigio di lunedì prossimo (ore 21,15) all’Unipol Domus contro il. Giocare i trentaduesimi della Coppa Italia contro la formazione di Serie A allenata da Davide Nicola sarà motivo di grande orgoglio per iferi che in quanto matricola della Serie B partiranno un po’ come vittima sacrificale ma con tutta l’intenzione di vendere cara la pelle. Nel super attacco dei rossoblù gli apuani non dovrebbero trovare Gianluca Lapadula, vicino a trasferirsi al Pisa, e che quindi incrocerebbero in campionato. Per ildimisterriavrà a disposizione Zanon, che ha scontato il turno di squalifica, e conta di poter utilizzare sia Scheffer che soprattutto Mattia Finotto, rimasto in panchina nel turno preliminare col Catania per un problemino fisico.