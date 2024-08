Carini-Khelif l’algerina svela un retroscena e lancia una pesante accusa all’azzurra

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2024) Imaneè tornata a parlare a distanza di qualche giorno dall’incontro con Angelaalle Olimpiadi di Parigi 2024, che ha visto l’atleta azzurra ritirarsi dal match dopo pochi secondi. In un’intervista all’emittente SNTV la pugile algerina ha sottolineato come la situazione che sta vivendo in seguito alle polemiche sulla sua vera identità sessuale sia assimilabile a una forma di bullismo che “può distruggere le persone, può uccidere i pensieri, lo spirito e la mente delle persone” e ha rivolto un attacco ad Angelandola di poca sportività. “La pugile italiana mi conosce bene da anni – ha dichiarato la pugile algerina – perché mi sono spesso recata in Italia ad allenarmi come membro della squadra nazionale. Mi sono allenata con lei e con gli allenatori, che mi conoscono da quando ero più giovane.