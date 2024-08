Calcio serie C Taurino elogia il suo Gubbio | Abbiamo fatto tanti passi avanti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) La terza uscita amichevole del precampionato del, giocata domenica pomeriggio allo stadio comunale di Tuoro sul Trasimeno contro l’F.C Siena, ha visto i rossoblù portare a casa un bel 2-0 con le reti nel finale di Di Massimo e Mercadante. Mister Tauria così quanto visto in questi ultimi giorni di allenamenti e, ovviamente, in partita: "diversirispetto all’altra amichevole nell’idea di gioco – esordisce il tecnico leccese –. Siamo stati molto più fluidi nella manovra, ci è mancato un po’ l’attacco dell’area, loro chiudevano bene centralmente ma noisfruttato bene la superiorità sugli esterni. In linea di massima sono contento perché continuiamo ad avere come punto fermo lo spirito di grinta al quale non dobbiamo mai rinunciare e sul quale dobbiamo costruire le nostre fortune.