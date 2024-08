Boxe | Kellie Harrington oro nei 60 kg concede il bis alle Olimpiadi Imane Khelif in finale con la spinta del pubblico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) Inizia oggi il giro di assegnazione delle medaglie più pregiatedi Parigi 2024 per quanto riguarda la. Le vicende dei ring si sono trasferite dparti del Roland Garros, in una versione sostanzialmente inedita del Court Philippe Chatrier, tradizionalmente tempio del tennis che due giorni fa celebrava sia latra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz che l’oro di Sara Errani e Jasmine Paolini. Il primo oro di questi ultimi cinque giorni olimpici va all’irlandesesulla cinese Wenlu Yang. Molto convincenti le due pugili nella prima ripresa, soprattutto Yang che non consente facilmente adi andare a bersaglio. Gli ultimi secondi regalano all’irlandese la prima ripresa (4-1), nonostante la cinese mostri in continuazione un’ampia mobilità.