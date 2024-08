Borse Tokyo tenta recupero dopo crollo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 6 agosto 2024) 7.00il lunedì nero e ildel 12,4%, la Borsa diilaprendo le contrattazioni in rialzo dell'8% e ampliando i guadagni del 10%. Pressoché identico l'andamento del Topix. In ripresa anche la Borsa di Seul, con un +5,35% in apertura.Lo storicodiè avvenuto a seguito dei timoori di recessione negli Usa e della stretta monetaria decisa dal Giappone. Intanto, la Federal Reserve ha annunciato di essere pronta a intervenire se l'economia dovesse deteriorarsi.