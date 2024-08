Bonifica Keu sulla 429 vigileremo sui tempi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024) A settembre i dettagli del progetto di messa in sicurezza, entro l’estate 2025 la fine dell’opera. Nei giorni scorsi l’assessora regionale all’ambiente Monia Monni ha chiarito iper laKeu nel quinto lotto della strada regionale 429. Parole che hanno innescato le reazioni dell’opposizione. "Dopo anni di silenzi e tentativi di rassicurazionenon pericolosità per la salute pubblica del sito empolese inquinato dal Keu, finalmente il Pd dichiara la necessità dire il lotto V della Sr 429 che attraversa Brusciana", scrive in una nota Cosimo Carriero, capogruppo in consiglio comunale a Empoli di Fratelli d’Italia.