Bangladesh | i dimostranti nella casa del Primo Ministro Sheikh Hasina che hanno saccheggiato | video

(Di martedì 6 agosto 2024) La prima ministra del, è stata costretta a fuggire in elicottero dopo gli scontri violenti degli ultimi giorni durante le proteste antigovernative, checausato quasi cento morti. Le manifestazioni, iniziate domenica,portato migliaia di persone a prendere d'assalto la residenza ufficiale della premier, impedendole di registrare un discorso.è scappata con un elicottero militare alle 14:30 ora locale, accompagnata dalla sorella minoreRehana. Fonti riportano che entrambelasciato Gono Bhaban per un luogo più sicuro. Secondo la stampa indiana, la prima ministra avrebbe lasciato il Paese, atterrando ad Agartala, nello stato nord-orientale del Tripura, in India. Il canale bengalese Channel 24 ha trasmesso le immagini della folla festante che invadeva il palazzo e salutava la telecamera.