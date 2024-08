Al Meyer un altro passo in avanti per identificare i tumori del sistema nervoso centrale

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 6 agosto 2024) FIRENZE – Undella scienza nella lotta contro i. Il, unico in Toscana e tra i pochissimi in Italia, mette a punto una complessa e raffinata metodica molecolare che consente didele non solo. Aluna metodica all’avanguardia per l’identificazione deidel(foto ufficio stampa)Grazie a un lavoro di squadra che ha visto coinvolti la dottoressa Laura Giunti (Neurooncologia), la dottoressa Anna Maria Buccoliero (Anatomia patologica), il dottor Iacopo Sardi (Neurooncologia) e il dottor Lorenzo Genitori (Neurochirurgia), l’AouIrccs è adesso in grado di valutare il profilo di metilazione (metiloma) delle patologie oncologiche che colpiscono, spesso in modo aggressivo, anche i bambini.