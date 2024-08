Vela Tita Banti si difendono con vento leggero e allungano a +14 sugli inseguitori nel Nacra 17 alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) L’Italia continua a sognare in grande nelle acque di Marsiglia grazie al fenomenale equipaggio composto da Ruggeroe Caterina, che si conferma al comando della classifica generale dopo tre giornate di Opening Series nel17 ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Quest’oggi sono state completate tre regate di flotta conmolto(5-8 nodi, al limite della regolarità), in condizioni dunque diverse rispetto ai giorni scorsi.hanno dimostrato comunque una solidità incoraggiante, vincendo la prima prova odierna per poi raccogliere due sesti posti consecutivi (uno dei due viene scartato al momento come peggior risultato) che consentono loro di aumentare il vantaggionella graduatoria assoluta quando mancano solamente tre regate prima della Medal Race a punteggio doppio.