Telepass sbarca negli Aeroporti di Roma | corsia preferenziale per i controlli di sicurezza

(Di lunedì 5 agosto 2024)arriva anche in aeroporto. In vista delle partenze per le vacanze estive, la società italiana del Gruppo Mundys, leader nella smart mobility e nel telepedaggio in Italia e in Europa, ha lanciato un nuovo servizioscali diFiumicino eCiampino che permette ai propri clienti di avere accesso prioritario e gratuito aididel varco Fast Track. Proprio come avviene in autostrada, dove dal 1990 chi è clientepuò transitare nelle corsie dedicate senza fermarsi al casello, così ora anche in aeroporto i clientipotranno avere accesso prioritario e gratuito aidinel varco Fast Track, unache permette di raggiungere in modo facile e veloce l’area di imbarco, riducendo i tempi di attesa e semplificando l’esperienza di viaggio.