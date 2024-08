Sequestrato un canile abusivo a Quartu il comune paga la sterilizzazione

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 5 agosto 2024) AGI - Saranno sterilizzate a spese deldiSant'Elena (Cagliari) i cani femmina, su un totale di 120, ospitati gabbie metalliche, in precarie condizioni igieniche e fra cumuli di rifiuti, in unvenerdì scorso dai carabinieri nelle campagne di Flumini. Due donne, risultate affittuarie dell'area di 1.600 posta sotto sequestro, sono state denunciate. L'incarico di sterilizzare gli animali è stato affidato alla DittaShardana Srl, per un importo totale di circa 24.500 euro. Nella cifra sono inclusi il trasporto dei cani da sterilizzare fino al, il trattamento antiparassitario, la fornitura del materiale necessario per gli interventi chirurgici di, la degenza di una notte nelper i cani sottoposti a intervento chirurgico.