Riparare il Mac risolvere problemi ed errori di MacOS

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ebbene si! Anche un Mac può guastarsi, avereo necessitare di riparazione. Se il problema si presenta dopo pochi mesi dall'acquisto. si può andare in un Apple Store a protestare e chiedere la riparazione in garanzia, ma se passa un po' di tempo, dopo qualche anno, andare in un Apple Store può costarci caro. Prima di ogni intervento tecnico a pagamento, quindi, meglio conoscere gli strumenti forniti dal sistemaperedpiù frequenti lato software, utilizzando il sistema di recupero integrato all'interno del sistema (inizializzazione) o formattando completamente il sistema.