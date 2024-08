Olimpiadi di Parigi 2024 è l’ora della lotta | gli Azzurri in gara dal 6 agosto

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 5 agosto 2024), 5– Dopo le gare di judo che ha vinto l’Italia trionfare nei 78 kg con Alice Bellandi (leggi qui), già rientrata in Italia (leggi qui), èolimpica e nell’Arena Champ de Mars è tutto pronto per ospitare le gare successive. In programma ci sarà la libera maschile e femminile e la greco romana. Di seguito il programma gare degli– Fonte fijlkam.it Sono 291 itori etrici che si contenderanno il podio olimpico e tra questi ci sono Emanuela Liuzzi, Aurora Russo e Frank Chamizo, oltre a Iman Madhavi,tore iraniano rifugiato in Italia, che prenderà parte alla competizione proprio con il team olimpico dei rifugiatiUWW. Le gare inizieranno lunedì 5, e andranno avanti fino a mercoledì 11. Il primo evento da medaglia, invece, andrà in scena martedì 6