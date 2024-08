L’Iran potrebbe attaccare Israele tra poche ore | Tel Aviv valuta un raid preventivo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 5 agosto 2024) Dopo l’uccisione del leader politico di Hamas Ismail Haniyeh a Teheran,sarebbe pronto ad. 48 ore: questo il “range of time” entro cui Teheranlanciare un attacco missilistico contro lo stato ebraico. A parlarne con gli omologhi del G7 è stato il segretario di Stato Usa Antony Blinken. Il segretario ha anche detto che Washington sta facendo pressioni sul. L’obiettivo è ridurre l’entità della rappresaglia e lui stesso è pronto ad effettuare una visita in medio Oriente. Inè già atteso per oggi Michael Kurilla, capo del Comando centrale dell’esercito degli Stati Uniti. I funerali di Ismail Haniyeh (ANSA FOTO) – cityrumors.itLa tensione resta comunque altissima.