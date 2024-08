La Juventus degli esuberi costa 50 milioni in stipendi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 5 agosto 2024) Da Szczesny a Chiesa, passando per Arthur e l'insospettabile Djalo. Dieci spine di mercato che Cristiano Giuntoli dovrà essere bravo a rimuovere una alla volta entro la fine del mese di agosto, chiusura della sessione estiva, così da liberare spazio in rosa e nei conti agli ultimi acquisti di una campagna di rinforzo fin qui faraonica (oltre 100di euro) ma ancora incompleta. Le parole con cui Thiago Motta ha ufficializzato lo steso di "fuori dal progetto" per Chiesa e per gli altri hanno fatto cadere quel sottile velo di ipocrisia alzato dallo stesso direttore dell'area tecnica nel giorno della presentazione della stagione. "Volevo precisare su presunti fuori rosa e varie: tutti i giocatori fanno parte dellae sono tutti bravi giocatori e ragazzi straordinari.