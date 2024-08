Il piccolo Diavolo Milan Futuro show Sei gol al Ciliverghe Balotelli spettatore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) CARNAGO (Varese)hanno proseguito il loro precampionato con un’amichevole che ha posto in bella evidenza la vivacità dei giovani rossoneri e la voglia di fare dei gialloblù, appena ripescati in Serie D. Al di là del rotondo 6-0 finale, la differenza l’ha fatta soprattutto il grado di preparazione delle due contendenti, visto che la compagineista ha cominciato a lavorare lo scorso 8 luglio, mentre la formazione di Quartuccio è solo al quarto giorno di allenamento.d’eccezione Mario, ex rossonero e tifoso del fratello Enock, in campo con i bresciani. L’incontro, che ha visto in campo anche Ibrahimovic junior (nella foto), si è risolto sostanzialmente nel primo tempo, chiuso sul 4-0 e caratterizzato da una tripletta di Alesi e un gol di Stalmach. Più equilibrata la ripresa, che ha riservato solo un autogol e la quarta rete di Alesi.