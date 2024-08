Dimissioni da Ragioniere generale dello Stato ci preoccupano

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 5 agosto 2024) “La notizia delledaapre scenari che ci. Non vorremmo che fosse il primo passo per una opera di spoils system da parte del governo Meloni. La Ragioneria non è una struttura di staff alle dipendenze del governo ma un pilastro insostituibile del nostro apparato pubblico”. Lo dicono in una nota i senatori del Pd . Aggiornamento ore 11.19 “Ci sono oltre 1200 persone – affermano i senatori dem -che lavorano con rigore, competenza e abnegazione per assicurare la massima trasparenza sui conticosì come accade su ogni territorio con gli oltre 5mila appartenenti alla Ragioneriain tutta italia. Non c’è tra le oltre 5mila persone dipendenti della Rgs una in grado di fare il? Da tempo, del resto, anche Anac e Agenzia delle Entrate sono nel mirino del governo e del ministro Giorgetti.