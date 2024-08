Come disabilitare l’impostazione di addestramento automatico dell’AI di Musk

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ha firmato una lettera per bloccare lo sviluppo di OpenAI parlando di un’intelligenza artificiale che deve essere trasparente e sicura. Poi, mentre rilancia fake news sulla sua piattaforma-giocattolo social, imposta di default un’impostazione che permette alla sua AI di addestrarsi utilizzando i nostri post condivisi su X. Il fantastico mondo di Eloncontinua a colpire, sempre con meno trasparenza e facendo spallucce davanti alla legge, provando a celarsi dietro la clausola di “legittimo interesse”. Per fortuna, però, c’è un modo per evitare l’di Grok (questo il nome del suo chatbot), l’AI che il Ceo di Tesla ha creato con la sua azienda. LEGGI ANCHE > L’AI di X (Grok) si addestra con i nostri postabbiamo spiegato nell’approfondimento precedente, qualche giorno fa è comparsa una nuova voce all’interno delle impostazioni di X.