Camerette salvaspazio | come combinare design e praticità

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 5 agosto 2024) Leper bambini e ragazzi devono essere ambienti accoglienti e stimolanti per fare i compiti, oltre che luoghi divertenti e sicuri dove poter giocare con amici e fratellini e dormire tranquillamente. Quando ci si trova a progettaredi piccole dimensioni, occorre trovare i mobili giusti per raggiungere equilibrio e non sprecare centimetri preziosi. Se sei in questa situazione, questo articolo farà per te perché ti racconteremoabbiamo arredato duepiccole: una singola per un adolescente e una per due bambini. Troverai tante idee da mettere al servizio della stanza dei tuoi figli.guadagnare spazio in una camera piccola Che sia destinata a uno o a più figli, è giusto ideare e suddividere l’ambiente pensando alle varie attività che ogni bambino e ragazzo svolge all’interno della camera da letto.