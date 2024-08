Paura ad Ardea | bambina di 9 anni ritrovata sola e spaesata a Tor San Lorenzo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 4 agosto 2024), 4 agosto- Una mattinata di apprensione a Tor San, dove unadi 9è statadae spaurita. L’intervento tempestivo di una passante e dei carabinieri ha permesso di riportarla sana e salva dalla sua famiglia. Ad, nella frazione di Tor San, si è vissuto un momento di grande tensione questa mattina, quando unadi 9, di nome Chiara, è stata trovatae visibilmente. La piccola, appartenente all’etnia dei camminanti, è stata notata da una signora mentre vagava per le strade della zona, apparentemente disorientata e senza sapere dove andare. Preoccupata per la situazione della, la donna ha deciso di avvicinarla e, dopo essersi assicurata che non ci fosse nessuno con lei, l’ha accompagnata alla vicina stazione dei carabinieri.