Parigi 2024 Tamberi ricoverato per probabile calcolo renale

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 4 agosto 2024) Roma, 4 ago. (askanews) – Incredibile Gianmarco, a tre giorni dalla gara è statoper un. A scriverlo è lo stessoin un post su Instagram. “Non può essere vero – ha scritto – Ieri, 2 ore dopo aver scritto “me lo merito” sui social, ho avvertito una fitta lancinante ad un fianco. Pronto soccorso, tac, ecografia, analisi del sangue.. E ora mi ritrovo, a 3 giorni dalla gara per cui ho sacrificato tutto quanto, sdraiato in un letto, impotente, con 38.8 di febbre”. Poi prosegue nel racconto: “Sarei dovuto partire oggi pere iniziare il mio percorso verso questo grande sogno e invece sono stato consigliato di posticipare il volo a domani, nella speranza che, con un po’ di riposo, questo incubo finisca. Non mi resta che aspettare e pregare Non mi merito tutto questo, ho fatto di tutto per questa Olimpiade, di tutto.