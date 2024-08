Paltrinieri oltre i confini del tempo argento e record di medaglie

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 4 agosto 2024) Gregorioha conquistato la medaglia d’nella finale dei 1500 metri stile libero alle Olimpiadi di Parigi 2024. Una gara intensa e combattuta, che ha visto l’azzurro chiudere alle spalle dell’americano Robert Finke, nuovo campione olimpico e detentore deldel mondo. La gara è iniziata con una tensione palpabile nell’aria. Alle 18:40, al segnale di partenza, gli atleti sono scattati in acqua con determinazione. Dopo i primi 100 metri,si è subito piazzato al secondo posto, seguito a breve distanza da Finke, che aveva un vantaggio di +0.55 secondi. Una gara serrata Dopo 500 metri, il distacco tra Finke esi è ampliato leggermente, con l’americano in fuga con un vantaggio di +1.20 secondi. Nonostante ciò,ha mantenuto la sua posizione, continuando a lottare per non perdere contatto con il rivale.