Palloncini e lacrime per Edo | Ora mostraci la luce di Gesù

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) La piazza stracolma, i saluti nelle vetrine dei negozi, il messaggio del cardinal Zuppi, un silenzio rotto solo dal rumore del traffico sulla provinciale. Così ieri mattina nella chiesa di Calderino centinaia di persone hanno partecipato al funerale di ‘Edo’: il giovanissimo Edoardo Fantuzzi, il dodicenne morto lo scorso sabato sera in conseguenza del tragico incidente che lo ha visto travolto dal trattore condotto dal padre, sul terreno di via Guarda, un terreno scosceso, insidioso, come in tante parti di questo territorio dove di incidenti in campagna col trattore ne sono già successi tanti, troppi. In prima fila, annichiliti in un dolore composto, papà Gabriele, mamma Sofia, i nonni, il fratello Gianluca.