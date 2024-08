Onore a Marcell Jacobs | 5 alle Olimpiadi nei 100 metri con 9?85! Lyles sorprende i giamaicani

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024)ha dato l’anima, ha gettato il cuore oltre l’ostacolo, ci ha creduto con tutto se stesso, ha provato ancora una volta a regalare un sogno a una Nazione intera nella gara regina, quella che richiama l’attenzione in ogni angolo del mondo e che rievoca l’ancestrale per eccellenza, quella che incorona l’uomo più veloce del Pianeta. Il Messia dell’atletica tricolore aveva già fatto un’impresa qualificandosi all’atto conclusivo sul rettilineo dello Stade de France, poi nella lotta per le medagliedi Parigi 2024 non si è tirato indietro e ha sfoderato la miglior prestazione cronoca degli ultimi tre anni: 9.85 con 1,0 m/s di vento a favore, ad appena cinque centesimi dal suo record europeo siglato tre anni fa in occasione dell’apoteosi di Tokyo.