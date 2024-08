Olimpiadi Setterosa ko e qualificazione in bilico | la combinazione ‘terribile’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 4 agosto 2024) Un’altra sconfitta per ilalledi Parigi 2024 e la situazione per laai quarti è sempre più in. Le azzurre sono state sconfitte dalla Spagna, per 13-11, nel girone dei Giochi olimpici. Laai quarti di finale per le azzurre della pallanuoto, guidate da Carlo Silipo, passa dalla partita di stasera tra Francia e Grecia. Se le francesi dovessero perdere con otto gol di scarto, le italiane sarebbero eliminate. L'articoloko ein: laCalcioWeb.