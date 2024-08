MotoGP GP Gran Bretagna Espargaro | Un po’ frustrante non potevamo fare di più

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) “Il mio trucco per oggi doveva essere quella di usare le gomme dure e non dover pensare all’anteriore, così avrei potuto spingere molto. Quando stavamo andando verso la griglia sono cadute quattro gocce e con il freddo mi sono spaventato un po’“. Così Aleix, poleman delPremio di, commenta la propria gara sul circuito inglese, che ha visto la sua Aprilia arrivare sesta al traguardo. “Abbiamo preso una decisione coraggiosa, ma giusta”, ha sottolineato il numero 41. “Ero veloce, ma da metà gara in poi è stato un po’, un po’ uno shock, come a Barcellona. La Ducati gestisce la gomma in modo spettacolare e nondi più.”GP: “Un po’, nondi più” SportFace.