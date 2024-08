Lunedì 5 agosto al via al Bagno degli Americani la seconda parte di Cinema sul Mare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 agosto 2024) Pisa, 42024 - Prenderà il vialadella rassegna "sul" aldi Tirrenia, in collaborazione conArsenale ed Alfeatografica. Cinque serate dal 5 al 9con cinque proiezioni alle 21.30, al calar del sole, sul maxi schermo gonfiabile di 14 metri per 9. La prima proiezione in riva alsul maxi-schermosarà “Prendi il volo”, un film d’animazione del 2023 diretto da Benjamin Renner e co-diretto da Guylo Homsy. Una divertente e piumata vacanza in famiglia in una commedia ricca d'azione. In Italia al Box Office “Prendi il volo” ha incassato 3,3 milioni di euro. Martedì 6sarà la volta di Hunger Games (The Hunger Games) è un film del 2012 co-scritto e diretto da Gary Ross. Il film è l'adattamentotografico al romanzo di fantascienza scritto da Suzanne Collins.