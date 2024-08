LIVE Italia-Spagna 0-0 Olimpiadi Parigi pallanuoto femminile 2024 in DIRETTA | inizia il primo periodo

Leggi tutta la notizia su oasport

15:32 Ora è il turno dell'inno nazionale delle iberiche. 15:31 E' il momento degli inni nazionali. Tutti in piedi e mano sul petto per il canto deglini. 15:27 Squadre negli spogliatoi dell'Acquatic Center di. Ci stiamo avvicinando a grandi passi alla difficile e decisiva sfida del Settorosa. 15:25 Dal canto suo laè già certa delposto del girone B dopo aver inanellato tre vittorie nette tra cui quella splendida contro le campionesse del mondo degli Stati Uniti. 15:21 Setterosa costretto a fare risultato per non dover attendere la sfida serale tra Francia e Grecia. Anche con una sconfitta ai rigori l'balzerebbe aritmeticamente ai quarti. 15:17 Amici di OA Sport buona domenica e ben ritrovati nellascritta di