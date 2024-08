L’attacco a Tyrtyshnyk | OraSì ci divertiremo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) L’completa il roster con Illia, guardia ucraina 26enne nella scorsa stagione in B Interregionale nella Pallacanestro Viola Reggio Calabria dove ha realizzato 22.3 punti. Il giocatore, punto fermo della nazionale ucraina e con una lunga esperienza, sarà la guardia titolare e in cabina di regia si alterneranno Dron e Gay. "Sono molto felice di entrare a far parte del Basket Ravenna – dichiara –. Questo salto di categoria rappresenta una sfida molto importante e sono grato alla società per avermi dato questa opportunità. Spero che riusciremo a far divertire i nostri tifosi e di renderli orgogliosi". Queste le parole di coach Gabrielli: "La firma di Illia è importante perché va ad aggiungere talento, soprattutto dal punto di vista offensivo, ad una squadra che secondo me ne ha molto.