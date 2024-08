Jasmine Paolini raggiante dopo l’oro | Tenere la medaglia al collo è una cosa unica! E’ stata dura vincere questa partita

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) Un anno magico, culminato nelvinto poche ore fa nel torneo di doppio femminile – in coppia con Sara Errani – alle Olimpiadi di Parigi 2024.le finali perse in singolare al Roland Garros e a Wimbledon, può finalmente alzare le braccia al cielo e mettersi unapesantissima al. Intervenuta in conferenza stampa, la toscana ha detto: “E’ qualdi specialeal, è stato tutto bellissimo:in doppio equi. E’ un’emozione e una soddisfazione che solo pochi mesi fa non potevo nemmeno immaginare. Provo tanta gioia, solo tanta gioia. E’ unaspeciale, nella mia carriera prima di ricevere la proposta di Sara non avevo mai pensato in effetti a provare a centrare un obiettivo simile”.