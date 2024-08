Il cantiere elimina i posti auto Accordo col parcheggio del super

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 agosto 2024) Stalli di sosta pubblici neldelmercato di via Monteverdi. È stato raggiunto undi mediazione tra l’amministrazione comunale di Cesano Maderno e le società Capricorno srl e Rialto spa per l’attivazione di parcheggi pubblici nella struttura delmercato Il Gigante di via Monteverdi, in una zona abbastanza centrale della città e strategica per l’accesso alla stazione ferroviaria e per il venir meno di aree di sosta con il prossimo avvio dei cantieri per la nuova biblioteca comunale. Secondo quanto previsto dall’, viene concesso al Comune l’utilizzo degli spazi di sosta presenti al piano scoperto +1 eccedenti la quota prevista dal regolamento convenzionale. L’accesso sarà regolamentato da una sbarra d’ingresso attiva da lunedì a venerdì dalle 6 alle 20.30, con tariffe stabilite dal Comune.