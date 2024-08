Donne sacrificate sopra l' altare dell' inclusione | Khelif-Carini la lezione della Concia alla sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Paolaha tante vite. Una di queste è legata allo sport: laureata in scienze motorie, ha giocato a pvolo in serie B e a tennis in categoria nazionale, ed è stata coach di tennisti ad altissimo livello. Poi, certo, è anche stata deputata del Pd, in prima linea, e in tempi molto più difficili degli attuali, nella difesa dei dirittie persone omosessuali. Lei stessa lo è ed ha sposato Ricarda, con cui vive, dal 2014, a Francoforte. Partiamo dsportiva: se si fosse trovata al posto di Angela, la pugile che si è ritirata dgara con l'algerina Imene, cosa avrebbe fatto? «È molto difficile giudicare. La pressione a cui sono state sottoposte quelle due atlete, entrambe, incide sulla prestazione. Non so cosa avrei fatto semi fossi trovata nei panni di. Io penso che, banalmente, non ha retto la pressione. Eva rispettata».