Caso Carini-Khelif lite Aprile-Borgonovo Avete titolato ‘un algerino’ ma è una donna Ti prenderemo come correttrice di bozze

(Di domenica 4 agosto 2024) Doppio scontro a In Onda (La7) sultra il vicedirettore della Verità, Francesco, e i due conduttori della trasmissione, Mariannae Luca Telese. Quest’ultimo critica l’atteggiamento di Angela: “Ha gettato la spugna dopo soli 46 secondi quando è stata toccata solo 2 volte, salvo che una gioca a boxe e due pugni li può prendere”. “Quindi stai dicendo che ha finto?”, replica. “Io penso che sia stata una manfrina – ribatte Telese – Anche inginocchiarsi per terra e piangere non è una procedura normale nelle regole olimpiche. Gli atleti che non danno la mano vengono cacciati dalle Olimpiadi ed è successo tante volte. Abbiamo fatto la figura degli italiani piagnoni che battono in ritirata, ormai sembra un cliché”.