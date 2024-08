Carceri detenuto suicida a Cremona

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 4 agosto 2024) 16.00 Cresce ancora il numero dei detenuti che si tolgono la vita in carcere. Ieri sera nella Casa circondariale diun31enne, marocchino, si èto in cella. Lo ha reso il Garante nazionale dei detenuti. Il segretario Uilpa Polizia Penitenziaria, Gennario De Fazio, ricorda che si tratta del 62esimo suicidio dall'inizio dell'anno, cui vanno aggiunti i 7 agenti di polizia penitenziaria che si sono uccisi. Sono "numeri assurdi, mai visti in precedenza, indegni per un Paese civile", dice il responsabile sindacale.